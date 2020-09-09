Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на рынок РФ

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Василий Заика
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Упрощающее вывод зарубежных медикаментов постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на рынок РФ

Фото: www.globallookpress.com / Volkmar Heinz

Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства России.

Отныне зарубежные производители медикаментов имеют возможность более оперативно взаимодействовать с российскими контролирующими учреждениями.

«Проверки в этой области проводит Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП). Он инспектирует иностранные производства и формирует отчеты, на основании которых выносятся заключения о соответствии», — говорится в сообщении Кабмина.

Без результатов вышеуказанных проверок регистрация лекарств не производится. До этого в случае обнаружения комиссией недочетов, иностранный производитель медикаментов мог подтвердить факт их исправления только во время следующей проверки.

Теперь зарубежные компании смогут представить план изменений еще до формирования инспекционного отчета.

«Утвержденные председателем правительства РФ корректировки упростят вывод зарубежных медикаментов на российский рынок. Решение также поможет привести российское законодательство в соответствие с Правилами проведения фармацевтических инспекций», — отмечают в правительстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19.

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