В культурной столице собрались лучшие юные музыканты страны. В Петербурге вновь открывается знаменитый Всероссийский проект «Река талантов». Исполнители, которые только начинают свой творческий путь получили уникальную возможность в обучении.

Секреты мастерства специально для них раскроют те, кем восхищаются в консерваториях и театрах по всему миру. Но к молодым дарованиям предъявляют серьезные требования, ведь лучшим предстоит сыграть с симфоническим оркестром. Николай Иванов побывал на мастер-классах.

Под медицинской маской эмоций не разглядеть.

«На самом деле, очень волнуюсь. Это мой первый опыт», — говорит участник проекта «Река талантов» из Новосибирска Раминта Шличайте

Еще бы не волноваться. На кону настоящее выступление с симфоническим оркестром в городах Приволжья. Первые гастроли. Но заветный приз получат только лучшие из тридцати девяти.

«Я от лица всех контрабасистов скажу — наша цель сыграть оркестром, пропагандировать свой инструмент, которому не так часто дают выступить», — подчеркивает участник проекта «Река талантов» из Санкт-Петербурга Арсений Газизов.

Ну зачем так переживать! В Доме музыки — шанс дают всем. Контрабасистам тоже. Для музыкантов со всей России мастер-классы — возможность инкрустировать в свой талант капельку виртуозности мэтров. Четыре дня — это и много, и мало. Поэтому художественный руководитель Дома музыки Сергей Ролдугин скидки на волнение не делает.

«Миш, знаешь, что ты делаешь? Уаааа, уааа. Вот это не надо».

Как надо Сергей Ролдугин показывает сам. Отдельное удовольствие для зрителя — наблюдать за эмоциями.

«Дождись, пока оркестр тебе отрежет — „ля“, „соль“, „бум“!»

«Все мечтают. Все, кто сюда едут, они горят этой мечтой. Обязательно буду еще пробовать сюда приезжать и знакомиться также с другими профессорами и другими ребятами. Это огромная возможность для меня», — говорит участник проекта «Река талантов» из Екатеринбурга Виктория Пержовская.

Требовательность педагогов оправданна. Задача «Реки талантов» — подготовить музыкантов ко взрослой жизни. К международным конкурсам. А там никто нянчиться не будет.

«Вы можете представить… Выходит человек на конкурс, волнение, итак, зашкаливает и вдруг раздается труба, тромбон!.. Он никогда не играл… А здесь ребята выучили, что называется, в кабинете. Но потом пошли на эстраду и проверили. Мы воспитываем лидеров, мы воспитываем звезд», — подчеркивает народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Из-за пандемии пришлось корректировать программу. Но Дом музыки пошел на все ради «живых» встреч — что может быть ценнее? У каждого есть справка об отсутствии коронавируса. Все в масках. Проветривание — регулярно. С дистанцией — тоже проблем нет.

Петербургский Дом музыки находится в особняке великого князя Алексея Александровича. Все залы и гостиные — не похожи друг на друга. Эклектика сочетается с классическим вкусом. А какая акустика.

Места предостаточно. Да и стены в особняке XIX века толстые. Пока в оном классе идет занятие по виолончели, совсем рядом готовится скрипка.

Жесткая конкуренция у пианистов. Это самое популярное направление. Исполняют музыканты домашнюю заготовку. Произведение должно быть выучено наизусть. Со стороны кажется, что это безупречно. Но педагог — видит иначе.

«Общая танковая атака на руках таких сильных. Чтоб было… (играет — Прим.ред.)»

Кстати, профессор Московской консерватории Андрей Диев был одним из активных организаторов онлайн-уроков для музыкантов во время пандемии. Теперь ограничения сняты. Дом музыки — открыт. И осталось только выбрать лучших. Впрочем, настоящие таланты ни с чем не спутать.

«С первой ноты слышно. Человек вышел, поставил левую руку, правую… Ты уже понимаешь», — говорит профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Андрей Диев.

Уже 9 октября у солистов, которые докажут свое мастерство здесь, начнутся гастроли в шести городах на Волге. Имена победителей станут известны совсем скоро. Сейчас — все зависит от них.