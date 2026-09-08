Не по календарю, а по погоде: названы сроки старта отопительного сезона

Тепло придет только в те дома, которые признаны официально готовыми к осенне-зимнему периоду.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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В Госдуме назвали сроки старта отопительного сезона
Подача тепла в жилой фонд и социальные учреждения начинается при условии, что среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне +8 °C и ниже на протяжении пяти последовательных дней.
«Отопление в многоквартирных домах включают не по календарю, а по погоде. Единое для всей страны правило: если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов, то на шестой день местные власти обязаны принять решение о запуске отопления», — рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин Газета.ру.
Он также дополнил, что тепло придет только в те дома, которые признаны официально готовыми к старту отопительного сезона. С 1 сентября этого года для этого необходим особый паспорт готовности.
Как объяснил депутат, такой паспорт — это документ, который подтверждает, что в доме проведены все необходимые подготовительные работы.
«Готовность дома оценивает специальная комиссия, в которую входят представители органа местного самоуправления, теплоснабжающей организации и Государственной жилищной инспекции. На основании акта комиссии администрация утверждает паспорт готовности дома к отопительному периоду», — пояснил он.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как утеплить окна к сезону холодов своими руками.
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