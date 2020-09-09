«Поиздевались»: Милонов о присуждении Моргенштерну премии «Женщина года»

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в беседе с 5-tv.ru прокомментировал факт присуждения премии «Женщина года» рэперу Моргенштерну. Народного избранника удивило, что исполнитель из Уфы вообще получил какую-либо награду.

Парламентарий уверен, что учредители премии не знакомы с творчеством Моргенштерна, а сделать его лауреатом им кто-то подсказал. Виталий Милонов считает, что рэпер обделен какими-либо талантами и награждать его не за что.

«Если такие получают премии, то это печально! Опять же частная организация, какой-то журнал ему выписал премию. Думаю, что над ним просто поиздевались! Премию „Певец года“ ему точно нельзя выдать, потому что он таковым не является. Из всех его талантов наиболее яркий, который каким-то образом берет в расчет его женское начало. Всех остальных талантов у него точно нет», — заключил Виталий Милонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Моргенштерн получил премию «Женщина года».