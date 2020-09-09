Почему не будет в этом году прямой линии с Владимиром Путиным

Эфирная новость 83

Пресс-секретарь президента при этом обнадежил россиян, что рассказать о своих проблемах россияне в 2020 году все же смогут.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Бобылев Сергей

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Традиционной прямой линии с Владимиром Путиным в этом году не будет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, из-за ситуации с коронавирусом глава государства и так регулярно общается с населением в онлайн-режиме.

Но все же рассказать о своих проблемах президенту россияне смогут. Некоторые элементы прямой линии, как пообещал Дмитрий Песков, добавят в ежегодную большую пресс-конференцию Владимира Путина. Она по традиции пройдет в декабре. Таким образом руководитель государства сможет получать обратную связь от жителей всех регионов нашей страны.

Прямая линия с Владимиром Путиным впервые вышла в эфир в 2001 году. Самой продолжительной стала передача 2013 года. Она продлилась почти пять часов.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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