Видео: Lada на большой скорости протаранила две иномарки на мосту в центре Петербурга

Автомобиль Lada на большой скорости влетел сразу в две иномарки в центре Петербурга. ДТП произошло на Литейном мосту.

По данным 5-tv.ru, водитель Lada Xray не справился с управлением на мокрых рельсах, из-за чего автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил Hyundai Solaris и Nissan Qashqai. Именно этот момент запечатлен на кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru.

По словам очевидцев, за рулем отечественного авто находилась женщина. Авария спровоцировала пробку не только на мосту, но и на улице Академика Лебедева и Пироговской набережной.

Сведения о пострадавших уточняются. По предварительным данным, травмы получили два человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Краснодаром в страшном ДТП погибли два человека.