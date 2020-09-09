Видео: Lada на большой скорости протаранила две иномарки на мосту в центре Петербурга

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Молодцова Анна
Эксклюзив 125

По предварительным данным, травмы получили два человека. В районе ДТП образовалась гигантская пробка.

Фото, видео: Вконтакте @spb_today; 5-tv.ru

Автомобиль Lada на большой скорости влетел сразу в две иномарки в центре Петербурга. ДТП произошло на Литейном мосту.

По данным 5-tv.ru, водитель Lada Xray не справился с управлением на мокрых рельсах, из-за чего автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил Hyundai Solaris и Nissan Qashqai. Именно этот момент запечатлен на кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru.

По словам очевидцев, за рулем отечественного авто находилась женщина. Авария спровоцировала пробку не только на мосту, но и на улице Академика Лебедева и Пироговской набережной.

Сведения о пострадавших уточняются. По предварительным данным, травмы получили два человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Краснодаром в страшном ДТП погибли два человека.

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