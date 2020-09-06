Четыре человека погибли в страшном ДТП под Краснодаром

Жертвами массовой аварии с участием четырех автомобилей в Краснодарском крае стали четыре человека, травмы получили семь человек, среди них — трое детей.

Авария произошла в Щербиновском районе края. Как стало известно 5-tv.ru, столкнулись четыре легковых автомобиля.

На месте ДТП работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что массовая авария затруднила движение на Кутузовском проспекте в Москве.