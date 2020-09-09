Герман-младший оценил шансы российского кино при новых стандартах «Оскара»

Новые требования Американской киноакадемии для фильмов-претендентов на премию «Оскар» не лучшим образом скажутся на мировом кинематографе. Об этом рассказал в интервью 5-tv.ru режиссер и сценарист Алексей Герман-младший.

Согласно введенным правилам, с 2024 года ленты, претендующие на премию в номинации «Лучший фильм», должны будут учитывать стандарты относительно подбора актеров и сюжетов. Так, минимум один ведущий или значительный актер второго плана должен принадлежать к недостаточно представленной расовой или этнической группе. Не менее 30% второстепенных ролей должны играть представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. А основная сюжетная линия картины должна быть сосредоточена на проблемах женщин, расовых или этнических групп, ЛГБТ или людей с физическими недостатками.

«В каждой стране есть своя политика. Абсолютно свободное кино уходит в прошлое. Есть острые темы, которые лучше не затрагивать, что в Европе, что в России, что в Америке. Идет ли это на пользу кино, я не уверен. Любая насильственная рекомендация не улучшает киноязык, а ведет к большому количеству официально сделанных фильмов», — отметил Алексей Герман.

По мнению российского режиссера, США как государство с многолетней историей расизма, имеют право на те общественные нормы и тот «Оскар», который хотят. Верно ли в этой связи решение киноакадемиков — станет ясно через несколько лет. Многие создатели американского кино могут не почувствовать сложностей после введения новых критериев. Другим же придется идти на хитрости.

«Это огромный социальный эксперимент, который проистекает из желания справедливости. Оно имеет колоссальные плюсы, но мы знаем периоды истории, когда справедливость становилась несправедливостью. Хотелось бы, что это не превратилось в подобие советской цензуры, которая не принесла для советского кино ничего хорошего», — сказал наследник киноклассика.

Обновленные требования, по словам Германа, коснутся и картин, которые снимают за океаном. США наверняка зададут тренд Европе и некоторым странам Азии, включая Японию. Российский кинематограф, скорее всего, не подхватит это веяние. Отечественные ленты едва ли столкнутся с препятствиями в получении кинопрении, поскольку никогда прежде не завоевывали «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Но если прежде такая возможность теоретически сохранялась, теперь эта номинация станет для россиян недосягаемой.

«Ну, как вы будете снимать фильм про Великую Отечественную войну, соблюдая лимит афроамериканцев? Я с большим уважением к ним отношусь, но их там не было, на фронтах», — примел пример режиссер.

Ранее 5-tv.ru писал, что кинокритик перечислил оскароносные фильмы, которые не получили бы премию по новым правилам.