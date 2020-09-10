Как планируется усовершенствовать условия для туристов в 2021 году?

В Приморье, где без света остались более сотни тысяч человек, энергоснабжение восстановили. Глава Минэнерго доложил Владимиру Путину о готовности объектов к отопительному сезону. На совещании с министрами также речь зашла о законе, который упрощает процедуру банкротства граждан. С 1 сентября он вступил в силу.

«Важно, что эта услуга полностью бесплатна для человека в отличие судебной процедуры, которая требует расходов, но воспользоваться ей можно один раз в десять лет», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

«Нужно обеспечивать доступность и простоту для граждан использования этого нормативного акта. И посмотреть, как все это работает на практике. При необходимости можете внести какие-то коррективы», — подчеркнул Путин.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о планах перевода всех госсервисов на единый портал Госуслуг к концу 2022 года. Он также подвел итоги летнего туристического сезона, который признан успешным. Турпоток восстанавливается, а проект с возвратом кэшбека — востребован.

«Программу точно нужно продлить, как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, и скорректировать условия программыи, сделав ее более удобной и доступной для людей», — заявил он.

«Нужно развивать инфраструктуру, чтобы люди приезжая в относительно дикие места, и любовались природой, и чтобы это было комфортно, надежно, безопасно и чтобы там было чем заниматься. Конечно, нужно отработать. Одно дело, когда люди приезжают в Сочи, либо в Крым, где еще есть над чем трудиться, есть что улучшать, но совсем новые места, здесь, конечно, еще очень много нужно для того, чтобы инфраструктура соответствовала требованиям сегодняшнего дня и ожиданиям граждан наших», — указал Владимир Путин.

Еще одна тема в центре внимания президента — развитие системы маркировки товаров. Глава Минпромторга предложил сделать обязательной с 2021 года маркировку питьевой воды.