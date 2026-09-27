Силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами России

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 16 0

Дежурные расчеты отразили воздушную атаку в семи направлениях с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Сколько беспилотников за сутки уничтожили ПВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 43 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны России.

Атака была отражена в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени: беспилотники были обнаружены над Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

По данным российского военного ведомства, дежурные расчеты ПВО уничтожили все обнаруженные воздушные цели.

Накануне Минобороны России сообщили об уничтожении 96 украинских БПЛА за ночь 27 сентября. Их перехватили над Белгородской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря.

Как ранее писал 5-tv.ru, удары российских беспилотников «Герань» по центрам обработки данных отправили украинскую армию в «цифровой детокс».

В Миобороны опубликовали изображение российского беспилотника и прокомментировали серию ударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которая использовалась в интересах ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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