Как вычислить лже-коммунальщика: в Госдуме назвали главные признаки

В Госдуме рассказали, как распознать мошенника, назвавшегося сотрудником ЖКХ

Депутат Госдумы Илья Вольфсон в интервью РИА Новости предупредил: аферисты нередко выдают себя за работников ЖКХ.

Пик их активности обычно приходится на праздничные дни, а главной мишенью чаще всего становятся пожилые люди. Чтобы не попасться на уловку, жильцам необходимо тщательно проверять документы и не впускать в квартиру незнакомцев, если их визит не был согласован заранее, как в случае с настоящими представителями коммунальных служб.

«Управляющим компаниям следует активнее информировать жильцов о планируемых проверках — через объявления на подъездах, в домовых чатах, на официальных сайтах. Сотрудникам — иметь при себе удостоверение установленного образца, чтобы жилец мог убедиться, что перед ним представитель управляющей организации, а не постороннее лицо», — отметил депутат.

Если незнакомые люди, представившиеся сотрудниками ЖКХ, ведут себя подозрительно, стоит попросить их предъявить документы, подтверждающие их статус как сотрудников. Агрессивная реакция на просьбу в этом случае станет поводом для звонка в полицию.

В группе риска находятся также пожилые люди. Пенсионеры часто легко верят злоумышленникам.

«По данным Генеральной прокуратуры, пенсионеры остаются одной из наиболее уязвимых категорий потерпевших от мошенничества. Это не случайность, а осознанный выбор преступников. Лжекоммунальщики целенаправленно ищут одиноких пожилых граждан», — рассказал Вольфсон.

Особенно осторожным по словам депутата стоит быть в период праздников.

«В новогодние и майские праздники число попыток мошенничества под видом сотрудников ЖКХ заметно возрастает», — заявил он.

Причин такой статистики несколько. Во-первых, в праздники человек расслабляется и теряет бдительность, а кроме того, люди с большей вероятностью находятся дома.

Помните, что коммунальные службы проводят обходы только после официального уведомления и по графику.

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