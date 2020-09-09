«Как будто было вчера»: звезда «Ворониных» выложила последнее видео с Клюевым со съемок ситкома

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Молодцова Анна
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Екатерина Волкова до сих пор не может прийти в себя после ухода из жизни экранного свекра.

Фото, видео: Instagram @volkovihome

Актриса Екатерина Волкова почтила память своего партнера по ситкому «Воронины» Бориса Клюева. Как напомнила звезда, ровно девять дней назад народный артист ушел из жизни.

«Сегодня уже девять дней, а как будто это было вчера. Дни проносятся с невероятной скоростью», — написала Волкова на своей странице в Instagram.

В память о талантливом коллеге, она опубликовала короткое видео с последнего съемочного дня «Ворониных». Как объяснила актриса, ролик был снят в Сочи год назад. На нем Клюев играет одну из сцен с Волковой, Анной Фроловцевой и Георгием Дроновым.

Instagram @volkovihome

Подписчики знаменитости выразили свое сочувствие в связи с кончиной великого актера, признавшись, что не могут смотреть данное видео без слез.

Борис Клюев умер 1 сентября в Москве на 77-м году жизни. В последние годы актер мужественно боролся с онкологией, но болезнь оказалась сильнее. Екатерина Волкова эмоционально простилась с актером: она назвала его своим «папой» и заявила, что всегда будет его любить. Свои соболезнования выразили и другие звезды и творческие личности, близко знавшие актера.

Ранее 5-tv.ru писал, что после смерти Бориса Клюева на Волкову подписалось 100 тысяч человек.

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