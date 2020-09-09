«Как будто было вчера»: звезда «Ворониных» выложила последнее видео с Клюевым со съемок ситкома

Актриса Екатерина Волкова почтила память своего партнера по ситкому «Воронины» Бориса Клюева. Как напомнила звезда, ровно девять дней назад народный артист ушел из жизни.

«Сегодня уже девять дней, а как будто это было вчера. Дни проносятся с невероятной скоростью», — написала Волкова на своей странице в Instagram.

В память о талантливом коллеге, она опубликовала короткое видео с последнего съемочного дня «Ворониных». Как объяснила актриса, ролик был снят в Сочи год назад. На нем Клюев играет одну из сцен с Волковой, Анной Фроловцевой и Георгием Дроновым.

Instagram @volkovihome

Подписчики знаменитости выразили свое сочувствие в связи с кончиной великого актера, признавшись, что не могут смотреть данное видео без слез.

Борис Клюев умер 1 сентября в Москве на 77-м году жизни. В последние годы актер мужественно боролся с онкологией, но болезнь оказалась сильнее. Екатерина Волкова эмоционально простилась с актером: она назвала его своим «папой» и заявила, что всегда будет его любить. Свои соболезнования выразили и другие звезды и творческие личности, близко знавшие актера.

Ранее 5-tv.ru писал, что после смерти Бориса Клюева на Волкову подписалось 100 тысяч человек.