Барк «Седов» пересек 62 параллель и приступил к спасению северных морей от микропластика

Одно из крупнейших в мире парусных учебных судов барк «Седов» переходит к новому этапу трансарктической экспедиции. У парусника — сразу две большие миссии. Пока курсанты постигают морское дело, ученые размышляют над загрязнением мирового океана. За маршрутом «Седова» следит корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

Три недели экспедиции позади и вот уже барк «Седов» под полными парусами пересекает 62-ю параллель — восточную границу Северного морского пути.

На борту учебного судна курсанты гражданского флота и ученые. Экспедиция совместная. Пока одни постигают азы сурового морского дела, вторые ведут уникальные исследования.

«Сбор данных начнется после того как прибор опустится на глубину один метр», — говорит ученый.

Плотность воды, соленость, количество растворенного кислорода. С помощью океанографического зонда исследователи собирают информацию о состоянии моря на глубине до двух километров.

«Вот, соответственно на каждом горизонте можем посмотреть, как изменялась температура, соленость», — показывает специалист.

Параметры тщательно фиксируют с помощью аппаратуры. Но это все же, второстепенная задача. Главная цель гидрографов и биологов выяснить, насколько северные моря загрязнены микропластиком.

«Зарубежные ученые считают, что в мировом океане существует несколько локальных пятен загрязнения пластиком. Одно самое крупное в Тихом океане. Всего их около шести. И вот арктический регион, по их мнению, должен стать седьмым местом», — отмечает начальник экспедиции Андрей Педченко.

Микропластик — проблема номер один для всего мирового океана. Пакеты, одноразовая посуда, игрушки, корпуса от оргтехники, да и вообще все, что содержит пластик, со временем распадается на гранулы. Ученые бьют тревогу — миру грозит экологическая катастрофа.

«Орнитологи уже делают далеко идущие прогнозы. Микропластик уже в большинстве организмов птиц уже присутствует т. е. птицы видя частицы пластика на поверхности принимают его за пищу и захватывает», — говорит начальник экспедиции Андрей Педченко.

Эти частицы размером до пяти миллиметров падают в воду и циркулируют по всей планете. Северные моря не исключение. Чтобы понять масштабы проблемы в российской Арктике, в поход и отправились ученые. На «Седове» опасный и практически не видимый пластиковый мусор вылавливают с помощью специальных сетей.

«У нас есть специальная так называемая нейстонная сеть, которая следует по самой поверхности воды и вот в этом тонком слое она как раз собирает все частицы пластика», — рассказывает заведующий сектором прикладной биотехнологии Алексей Сомов.

Исследователи уверены — загрязнение северных морей — это реальный повод для тревоги. Пластик накапливается в рыбе, и может привести к вымиранию целых промысловых видов. Впрочем, на первоначальном этапе экспедиции больших скоплений мусора не обнаружено. Учебно-исследовательское плавание продолжается. Продлится арктический поход до середины ноября.