Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев исключил возможность отравления Алексея Навального веществом из группы «Новичок». По его словам, если бы это было фосфорорганическое соединение, блогер погиб бы уже в первые часы, поскольку данное отравление считается очень тяжелым.

«Это не „Новичок“ однозначно, это не фосфорорганическое соединение, это вообще не отравление, это заболевание, метаболический синдром, метаболическая кома, случившаяся из-за нарушения обмена веществ глубоких», — заявил журналистам токсиколог.

Сабаев сообщил, что диагноз, поставленный Навальному — это «какая-то фантастика», поскольку он не был подтвержден ни документально, ни клинически.

Со своей стороны, омские медики не обнаружили никаких следов отравления или токсикологической ситуации, отметил врач. Он добавил, что не было выявлено ни одного показателя, который мог бы быть сомнительным и указывать на отравление. По его словам, токсикологические исследования российские специалисты проводили в первую очередь и в первые часы пребывания Навального в больнице.

«Восемь консилиумов было проведено, 60 биохимических исследований, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики (…) исключали все возможные причины такого кризисного состояния», — заявил Сабаев.

Он также добавил, что анализы Навального исследовали на высокочувствительном американском оборудовании экспертного класса, не доверять которому нет оснований.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол России в Великобритании заявил о недопустимости голословных обвинений из-за Навального.