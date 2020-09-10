Путин отметил оперативную реакцию ШОС на острые вызовы
Собрание Совета министров стран Шанхайской организации сотрудничества состоялось 9 сентября в Москве.
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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru
Возобновление туристического обмена и авиасообщения в зоне внимания Совета министров стран Шанхайской организации сотрудничества. Они собрались в среду в Москве. Участников встречи в онлайн-формате приветствовал Владимир Путин. Россия в этом году председательствует в ШОС и делает все, чтобы организация работала не сбавляя темпов.
«Много еще необходимо сделать для расширения стран ШОС в области экономического сотрудничества, выстраивания технологических партнерских и единой транспортно-логистической инфраструктуры, перехода на национальные валюты, о чем мы раньше договаривались во взаиморасчетах», — подчеркнул российский лидер.
Президент добавил: ШОС на практике продемонстрировала способность оперативно реагировать на новые острые вызовы. Социальные последствия пандемии преодолели слаженно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 4 сентября в Москве прошло заседание глав оборонных ведомств участников стран СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ.
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