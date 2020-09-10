До убийства аспирантки историка Соколова довел научный оппонент? — репортаж
В ходе очередного заседания врачи озвучили результаты психолого-психиатрической экспертизы.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru
В деле петербургского доцента Соколова появились новые подробности. Якобы к убийству возлюбленной историка подтолкнул его научный оппонент.
Выводы врачей прокурор зачитывал за закрытыми дверями. Хотя сторона защиты настаивала на открытости процесса и это вполне объяснимо. Психолого-психиатрическая экспертиза легла в основу стратегии защиты доцента. Врачи пришли к выводу, что на состояние историка повлиял конфликт с научным оппонентом Евгением Понасенковым, который, по мнению подсудимого, подвергал его травле. Столичный публицист вместе с некой группой лиц якобы угрожали Соколову и Ещенко, расписывали их подъезд, организовывали провокации на лекциях.
В среду суд выслушал новых свидетелей обвинения. Корреспондент Алексей Полторанин следит за громким процессом. Подробнее смотрите в видеосюжете.
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