До убийства аспирантки историка Соколова довел научный оппонент? — репортаж

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В ходе очередного заседания врачи озвучили результаты психолого-психиатрической экспертизы.

Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

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В деле петербургского доцента Соколова появились новые подробности. Якобы к убийству возлюбленной историка подтолкнул его научный оппонент.

Выводы врачей прокурор зачитывал за закрытыми дверями. Хотя сторона защиты настаивала на открытости процесса и это вполне объяснимо. Психолого-психиатрическая экспертиза легла в основу стратегии защиты доцента. Врачи пришли к выводу, что на состояние историка повлиял конфликт с научным оппонентом Евгением Понасенковым, который, по мнению подсудимого, подвергал его травле. Столичный публицист вместе с некой группой лиц якобы угрожали Соколову и Ещенко, расписывали их подъезд, организовывали провокации на лекциях.

В среду суд выслушал новых свидетелей обвинения. Корреспондент Алексей Полторанин следит за громким процессом. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Как писал 5-tv.ru, громкое убийство в Петербурге произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Как считает следствие, преподаватель СПБГУ Олег Соколов застрелил у себя в доме сожительницу Анастасию Ещенко, а 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Историка выловили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова аспирантки была найдена в квартире историка.

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