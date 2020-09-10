«Вы же его заклюете»: Бледанс подтвердила слухи о тайном кавалере

Ведущая и актриса Эвелина Бледанс посетила премьеру фильма «История Дэвида Копперфилда» в Москве. В беседе с прессой она была неожиданно откровенна и призналась, что сейчас вовсе не одинока, пишет Teleprogramma.pro.

Оказалось, что после развода с супругом Александром Семиным 51-летняя Эвелина Бледанс успела устроить свою личную жизнь.

«У меня есть мужчина, но я его не показываю. Вы же его заклюете!» — кокетливо заявила она журналистам, собравшимся на премьеру.

Бледанс поступила подобно певице Лолите. Та много рассказывала про своего последнего возлюбленного, но всегда умудрялась обойтись без лишних деталей. Никто не знает его имени и возраста, и Милявскую это полностью устраивает.

В случае с Бледанс все ее мысли в первую очередь сосредоточены на восьмилетнем сыне Семе. Она проводит с ним очень много времени и любит подписчикам рассказывать о жизни малыша. Отец мальчика снова женился и завел дочь, но часто видится с ребенком и берет его к себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эвелине Бледанс удалось добиться восстановления Instagram-аккаунта своего особенного сына.