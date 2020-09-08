Бледанс рассказала, как добилась восстановления Instagram-аккаунта своего особенного сына
Микроблог рожденного с синдромом Дауна Семена Семина вновь заработал на радость 220 тысячам подписчиков.
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Фото, видео: Instagram @bledans
Instagram восстановил страницу восьмилетнего сына Эвелины Бледанс с синдромом Дауна Семена Семина. Актриса и телеведущая поделилась радостной новостью с подписчиками и поблагодарила всех, кто поддержал просьбу родителей мальчика.
«Мы победили! Всем и каждому низкий поклон от семей, где есть или будут дети с особенностями развития. В трудной ситуации снова можно будет открыть аккаунт и полистать странички его пути, которые мотивируют жить!» — написала Бледанс.
Как сообщал 5-tv.ru, на прошлой неделе микроблог Семена заблокировали. Администраторы соцсети сослались на то, что страницу якобы вел малолетний. Родители настаивали: эти действия фактически выполнял его отец Александр Семин.
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Страницу о Семене его мама называет ни много ни мало «Instagram-библией жизни ребенка с синдромом Дауна». По словам Бледанс, ее часто показывают беременным, которые готовятся родить ребенка с аналогичным диагнозом, и женщинам, которые произвели на свет «солнечного ребенка». Как уверяет Эвелина, жизнь ее сына, запечатленная на фото и видео, вдохновляет многих будущих и новоиспеченных мам не отказываться от таких детей.
«На протяжении восьми лет Семен на своей страничке показывал, что он прекрасен, что с ним замечательно общаться, что он позитивный. Первое, что приносят роженице, это Instagram „Семен Семин“, где она видит как малыш растет, и что иметь в семье такое дитя совсем не страшно», — уточнила Бледанс в беседе с 5-tv.ru.
Аккаунт пользуется большой популярностью, на него подписаны 220 тысяч пользователей. За инициативу теледивы вернуть микроблог выступили многие ее коллеги и представители российского шоу-бизнеса.
Ранее 5-tv.ru писал, что особенный сын Эвелины Бледанс вошел в ТОП самых стильных детей.
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