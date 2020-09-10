США сокращает контингент в Афганистане
В командовании ВС Штатов считают, что оставшихся сил вполне хватит, например, на ликвидацию боевиков.
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Фото, видео: EPA\TASS\JALIL REZAYEE, 5-tv.ru
США вдвое сократят свой контингент в Афганистане. Планируется, что уже в ноябре из почти девяти тысяч военных в стране останутся только четыре с половиной.
Об этом рассказали в Центральном командовании вооруженных сил Штатов. В ведомстве считают, что этих сил вполне хватит, чтобы выполнять оставшиеся задачи — например, ликвидировать группировки террористов. Значительно урежут и американское присутствие в Ираке. Вместо пяти тысяч там останется три тысячи военнослужащих. Они будут консультировать иракскую армию и помогать в борьбе с боевиками.
Ранее в одном из своих предвыборных выступлений Дональд Трамп заявлял о свертывании международных военных миссий США. По мнению американского президента, Вашингтон должен защищать себя сам, а не восстанавливать другие страны.
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