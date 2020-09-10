Алексей Навальный пришел в сознание. Блогера вывели из комы в берлинской клинике Charitе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

Отмечается, что пациент может говорить и якобы помнит детали происходившего до потери сознания в самолете. По предварительным данным, полиция Германии усилила его охрану и, возможно, скоро он сможет принимать гостей. Пока у него были только врачи и супруга.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк в интервью 5-tv.ru в пух и прах разнес все возможные спекуляции о том, что Навальный мог быть им отравлен, подчеркнул, что механизм действия любой разновидности «Новичка» приводит к смерти. В данном случае тот факт, что Навальный не умер в самолете, а также что у него не было никаких явных признаков отравления этим веществом, в очередной раз доказывает вышесказанное.