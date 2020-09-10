Навальный пришел в сознание и может говорить — СМИ
Блогера вывели из комы в берлинской клинике Charitе.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Алексей Навальный пришел в сознание. Блогера вывели из комы в берлинской клинике Charitе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.
Отмечается, что пациент может говорить и якобы помнит детали происходившего до потери сознания в самолете. По предварительным данным, полиция Германии усилила его охрану и, возможно, скоро он сможет принимать гостей. Пока у него были только врачи и супруга.
Один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк в интервью 5-tv.ru в пух и прах разнес все возможные спекуляции о том, что Навальный мог быть им отравлен, подчеркнул, что механизм действия любой разновидности «Новичка» приводит к смерти. В данном случае тот факт, что Навальный не умер в самолете, а также что у него не было никаких явных признаков отравления этим веществом, в очередной раз доказывает вышесказанное.
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