Американских пожарных лишили главной профессиональной награды

Американских пожарных, которые сейчас сражаются со стихией, лишили главной профессиональной награды. Медаль за отвагу имени Джеймса Гордона Бенетта больше не будут вручать.

В своих статьях он пренебрежительно отзывался о чернокожих, а к рабовладельцам наоборот, относился лояльно. При этом борцы за справедливость как будто забыли об истории самой медали. Ее репортер учредил, когда спасатели потушили пламя в его доме.

Теперь же награду переименуют в честь главы пожарной службы Нью-Йорка, погибшего во время терактов 11 сентября 2001-го.