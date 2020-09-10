Американских пожарных лишили главной профессиональной награды

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Медаль за отвагу теперь не будут вручать из-за рассовой нетерпимости человека, в честь которого она утверждена.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, 5-tv.ru

Американских пожарных, которые сейчас сражаются со стихией, лишили главной профессиональной награды. Медаль за отвагу имени Джеймса Гордона Бенетта больше не будут вручать.

В своих статьях он пренебрежительно отзывался о чернокожих, а к рабовладельцам наоборот, относился лояльно. При этом борцы за справедливость как будто забыли об истории самой медали. Ее репортер учредил, когда спасатели потушили пламя в его доме.

Теперь же награду переименуют в честь главы пожарной службы Нью-Йорка, погибшего во время терактов 11 сентября 2001-го.

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