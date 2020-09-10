СК возбудил дело о хищении 670 миллионов рублей у «Россети Северный Кавказ»

Следственный комитет РФ возбудил дело о хищении 670 миллионов рублей со счетов предприятия «Россети Северный Кавказ». Как сообщили в ведомстве, производство инициировано по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере».

По версии следствия, в период с января 2017 по июнь 2020 годов временно исполняющий обязанности гендиректора «Распределительной сетевой компании» города Черкесск, а также член участковой избирательной комиссии Умар Казиев и главный бухгалтер фирмы Диляна Атаева совместно с другими подозреваемыми перевели более 670 миллионов рублей на расчетные счета аффилированных организаций.

Отмечается, что Умар Казиев был объявлен в розыск. Диляну Атаеву задержали и отправили под домашний арест.

«По уголовному делу совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО в кратчайшие сроки организовано и проведено свыше 20 обысков в офисах АО „Распределительная сетевая компания“ и аффилированных организаций, жилищах руководителей данных организаций и их доверенных лиц», — говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий были изъяты документы и электронные носители информации, содержащие данные о финансово-хозяйственной деятельности «Распределительной сетевой компании» и организаций-контрагентов. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы Минэнергетики задержан по подозрению в мошенничестве.