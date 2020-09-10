СК возбудил дело о хищении 670 миллионов рублей у «Россети Северный Кавказ»
В рамках расследования правоохранители провели более 20 обысков в офисах и жилищах фигурантов.
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Фото, видео: ТАСС / Невар Виталий
Следственный комитет РФ возбудил дело о хищении 670 миллионов рублей со счетов предприятия «Россети Северный Кавказ». Как сообщили в ведомстве, производство инициировано по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере».
По версии следствия, в период с января 2017 по июнь 2020 годов временно исполняющий обязанности гендиректора «Распределительной сетевой компании» города Черкесск, а также член участковой избирательной комиссии Умар Казиев и главный бухгалтер фирмы Диляна Атаева совместно с другими подозреваемыми перевели более 670 миллионов рублей на расчетные счета аффилированных организаций.
Отмечается, что Умар Казиев был объявлен в розыск. Диляну Атаеву задержали и отправили под домашний арест.
«По уголовному делу совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО в кратчайшие сроки организовано и проведено свыше 20 обысков в офисах АО „Распределительная сетевая компания“ и аффилированных организаций, жилищах руководителей данных организаций и их доверенных лиц», — говорится в сообщении.
В ходе оперативных мероприятий были изъяты документы и электронные носители информации, содержащие данные о финансово-хозяйственной деятельности «Распределительной сетевой компании» и организаций-контрагентов. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы Минэнергетики задержан по подозрению в мошенничестве.
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