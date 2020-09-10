Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира

Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Президента США номинировал депутат от норвежской Партии прогресса. Он отметил, что американский лидер заслуживает награды за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов». Речь, в первую очередь, о налаживании хрупкого мира между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Новость вызвала неоднозначную реакцию — многие заявили, что Трамп заслуживает признания еще меньше своего предшественника Барака Обамы, который получил премию в 2009-м году.

В свою очередь, сам американский президент считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира. Об этом заявила впресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани