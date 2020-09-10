Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира
Депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде номинировал американского лидера на премию за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире.
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Фото, видео: TASS / Yuri Gripas; 5-tv.ru
Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Президента США номинировал депутат от норвежской Партии прогресса. Он отметил, что американский лидер заслуживает награды за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов». Речь, в первую очередь, о налаживании хрупкого мира между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Новость вызвала неоднозначную реакцию — многие заявили, что Трамп заслуживает признания еще меньше своего предшественника Барака Обамы, который получил премию в 2009-м году.
В свою очередь, сам американский президент считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира. Об этом заявила впресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани
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