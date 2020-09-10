Колесникова заявила об угрозах расправы и 25 годами тюрьмы

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Валентин Черников
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По словам оппозиционерки, белорусские силовики обещали вывезти ее из страны «живой или по частям».

Колесникова заявила об угрозах расправы и 25 годами тюрьмы

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова потребовала возбудить уголовные дела в отношении сотрудников белорусского КГБ и Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Политик направила заявление в Следственный комитет республики. Его фрагменты приводятся на сайте штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико.

По словам Колесниковой, силовики угрожали ей смертью и тюремным заключением.

«В отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы», — заявила оппозиционерка.

Колесникова добавила, что якобы после отказа на уговоры силовиков покинуть страну добровольно ей надели на голову мешок затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу, где силой пытались выдворить из республики. При этом оппозиционерка порвала паспорт, исключив выезд из Белоруссии.

Как сообщали члены координационного совета, 7 сентября неизвестные в центре Минска похитили Колесникову и ее соратников — пресс-секретаря Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова. На следующий день Агентство телевизионных новостей Белоруссии сообщило о задержании Колесниковой на границе с Украиной  с  прямо противоположным заявлением, что она пыталась бежать из страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что США пригрозили санкциями против Минска из-за ситуации с Колесниковой.

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