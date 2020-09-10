Видео: звезда «Универа» в суде отказался признавать вину в выезде на встречку

Звезда сериала «Универ» Арарат Кещян в ходе заседания у мирового судьи Головинского района Москвы отказался признавать вину в выезде на встречную полосу движения на Ленинградском шоссе в середине июня.

По словам актера, инспекторы ГИБДД, которые оформляли на него протокол, путаются в своих показаниях и выставляют ситуацию иначе.

«Смутило поведение инспекторов. Если бы они были там на месте, то прекрасно бы видели — была и первая машина. Я, к сожалению, нарушил, повернув налево вслед за ней. Почему-то их интерес вызвала именно моя. Возможно, потому что та была каршеринговая. <…> Инспекторы где-то увлеклись, где-то забылись и не совсем корректны в своих показаниях. Первый сказал, что они ехали по Флотской улице, а второй в той же машине ехал по Ленинградскому шоссе. Они пытаются доказать, что все было так, как они видели. Мне это кажется странным», — сказал Арарат Кещян.

Исполнитель роли Артура Микаэляна заявил мировому судье, что признает вину только в выполнении поворота налево в нарушение требования знака и не соблюдении разметки. Арарат Кещян подчеркнул, что готов понести соответствующее наказание за свои деяния. При этом, он категорически не согласен с тем, что вменяют ему автоинспекторы.

«Я признаю свою вину по повороту там, где не положено. Я готов понести наказание соответствующее. Но, я не соглашусь с тем обвинением и наказанием, что требуют инспекторы по поводу выезда на встречную полосу. <…> Я изначально не отрицал поворот налево и нарушение разметки. Инспекторам говорил — ребята, зачем вы мне „шьете“ то, если было так. Они сказали, что было по-другому. Теперь шантажируют меня», — заключил Арарат Кещян.

Знаменитости грозит лишение права управления автомобилем на срок до шести месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду «Универа» собираются лишить прав за езду по встречке в Москве.