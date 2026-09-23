Спустя 23 года: член Таганской ОПГ раскрыл тайну убийства в Люберцах

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Василиса Власова
Василиса Власова 35 0

На каждую жертву банды приходилось примерно девять нападавших.

Член Таганской ОПГ рассказал детали убийства в Люберцах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Член Таганской ОПГ «банда Леса» рассказал детали убийства в Люберцах

Олег Бровкин, участник Таганской ОПГ, рассказал о деталях тройного убийства, совершенного в 2003 году в ресторане «Райский уголок» в Люберцах. Как сообщил 23 сентября корреспондент 5-tv.ru из зала Московского областного суда, речь идет о жестоком преступлении.

Бровкин выступает по делу «банды Леса», она же Пушкинская ОПГ, как свидетель. Он рассказал, что расправа была в интересах двух группировок: «таганские» страховали «пушкинских» и должны были завершить дело, если что-то вдруг шло не по плану.

Чтобы «не разводить в ресторане кровь», бандиты сели так, чтобы отрезать жертвам все пути к бегству. На переговорах обвиняемые оправдывались и не признавались в убийстве.

После условного сигнала, которым был удар пистолетом или кастетом по голове одного из мужчин, «пушкинские» избили и скрутили жертв, надели им на головы пакеты, замотали скотчем и перевязали веревками.

Бровкин также сообщил, что на каждого убитого приходилось около девяти нападавших, а тела закопали у промзоны в районе поселка Октябрьский. Личных претензий к жертвам он не имел и убивать не хотел, но отказаться не мог.

На след ОПГ вышли в 2009 году. Ее лидер — Дмитрий Лесняков, известный по прозвищу Лес. Участники совершили более 50 особо тяжких преступлений. Только весной 2024 года Мосгорсуд приговорил их к срокам от десяти лет до пожизненного по делу о заказных убийствах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Екатерина Бельская, которую обвиняют в их убийстве, снимала на видео мучения бабушки и дедушки перед их смертью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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