Звезда «Универа» рассмеялся после оглашения приговора по делу о выезде на встречку

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Молодцова Анна
Эксклюзив 61

Актер Арарат Кещян отказался признать свою вину и заявил, что остановившие его автоинспекторы выставили ситуацию в ином свете.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru

Мировой судья Головинского района Москвы вынес приговор звезде «Универа» Арарату Кещяну, который в июне попался автоинспекторам, когда гнал по Ленинградскому шоссе.

Актер отказался признавать свою вину в выезде на встречную полосу. Он заявил, что единственная его вина заключается в том, что он выполнил поворот налево в нарушение требования знака. По его словам, автоинспекторы, которые оформили на него протокол, запутались в своих показаниях и выставили ситуацию совершенно иначе, чем оно было на самом деле. Тем не менее, знаменитости грозило лишение прав управления авто на срок до шести месяцев.

По итогам судебного заседания актера признали виновным в совершении административного правонарушения. Прав его не лишили, однако назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

После оглашения приговора Кещян, едва сдерживая смех, спросил своего адвоката, как так получилось, что его признали виновным «без всяких доказательств».

«Что я должен был сделать, чтобы доказать?» — спросил актер.

«Презумпция невиновности заключается в том, что ты не должен доказывать, они должны были доказать», — ответил ему в свою очередь правозащитник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Михаила Ефремова накопил более 120 штрафов на Maybach.

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