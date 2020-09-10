«Условия были тяжелые»: кинолог о спасении девочки от насильника в Петербурге
По словам Марины Копцевой, служебный пес вывел оперативников к заброшенным зданиям у лесного массива.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, 5-tv.ru
Инспектор-кинолог Марина Копцева в беседе с 5-tv.ru рассказала о спасении 15-летней школьницы от насильника петербургском Ломоносове. По словам специалиста, когда поступило сообщение о пропаже ребенка, оперативная группа незамедлительно выехала по адресу проживания девочки.
«Поступило сообщение, что девочка 15 лет ушла из дома, пошла к маме на работу и не дошла. Приехали мы, брали искомый запах с наволочки, где спит ребенок. Решили применять собаку по геолокации, где последний раз телефон девочки был включен», — сказала кинолог.
В злополучном месте располагались заброшенные здания и лесной массив. После команды Марины Копцевой пес по кличке «Волк-Меркурий» четко подошел к парадной одного из домов.
«Применили собаку, я дала понюхать, собака четко подошла к парадной заброшенного дома. Условия для работы были тяжелые», — говорит Марина Копцева.
Кинолог отмечает, что именно там, куда привела служебная собака, впоследствии был задержан злоумышленник и найдена пострадавшая жительница Ломоносова в шоковом состоянии. Школьницу передали бригаде медиков для оказания помощи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге полицейский пес спас школьницу от изнасилования.
Читайте также
67%
-0.54 89.30
-0.27
Нашли ошибку?