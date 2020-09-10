«Условия были тяжелые»: кинолог о спасении девочки от насильника в Петербурге

Инспектор-кинолог Марина Копцева в беседе с 5-tv.ru рассказала о спасении 15-летней школьницы от насильника петербургском Ломоносове. По словам специалиста, когда поступило сообщение о пропаже ребенка, оперативная группа незамедлительно выехала по адресу проживания девочки.

«Поступило сообщение, что девочка 15 лет ушла из дома, пошла к маме на работу и не дошла. Приехали мы, брали искомый запах с наволочки, где спит ребенок. Решили применять собаку по геолокации, где последний раз телефон девочки был включен», — сказала кинолог.

В злополучном месте располагались заброшенные здания и лесной массив. После команды Марины Копцевой пес по кличке «Волк-Меркурий» четко подошел к парадной одного из домов.

«Применили собаку, я дала понюхать, собака четко подошла к парадной заброшенного дома. Условия для работы были тяжелые», — говорит Марина Копцева.

Кинолог отмечает, что именно там, куда привела служебная собака, впоследствии был задержан злоумышленник и найдена пострадавшая жительница Ломоносова в шоковом состоянии. Школьницу передали бригаде медиков для оказания помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге полицейский пес спас школьницу от изнасилования.