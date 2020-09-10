В Петербурге полицейский пес спас школьницу от изнасилования

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 9 сентября в городе Ломоносов.

В Петербурге полицейский пес спас школьницу от изнасилования

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Gerlach

Полицейский пес спас десятиклассницу от изнасилования в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 9 сентября в городе Ломоносов.

Местная жительница сообщила в правоохранительные органы о пропаже 15-летней дочери, которая не вернулась домой. Стражи порядка незамедлительно приступили к розыску школьницы. Служебный пес по кличке «Волк-Меркурий» взял след девочки в месте последнего включения ее мобильного телефона и привел оперативников к заброшенному дому. В первом подъезде здания полицейские обнаружили десятиклассницу и взрослого мужчину.

МВД

Выяснилось, что предполагаемым злоумышленником оказался неработающий и ранее судимый за кражи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, 36-летний житель Ломоносова. Мужчина встретил школьницу на берегу Финского залива и под угрозой ножа совершил в ее отношении развратные действия. После этого злоумышленник отвел девочку в вышеуказанный дом, раздел и попытался изнасиловать, но не смог.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму задержан подозреваемый в изнасиловании малолетних девочек вожатый.

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