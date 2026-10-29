«Живем в жутком страдании»: экс-стилистка Лерчек слезно умоляет суд снять арест

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 29 0

Адвокат девушки рассчитывает на оправдательный приговор.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Экс-стилистка Лерчек Янковская требует от суда снять с нее арест и вернуть вещи

Экс-стилистка Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим.ред.) Эльвира Янковская, обвиняемая в мошенничестве за продажу поддельных люксовых вещей, потребовала от суда вернуть личные вещи из гардероба, телефон и снять с нее арест. Девушка считает, что в расследовании допущены нарушения, так как вещдоки были утеряны. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Во время последнего слова Янковская расплакалась, рассказывая о разлуке с детьми, которая продолжается уже два года. Она заявила, что семья остается для нее главным в жизни, и выразила желание снова быть рядом с близкими.

«Для меня семья — это главное в жизни. Я бы хотела, как и всегда, наблюдать, как дети растут, а вот уже второй год у нас вырвали сердце — у меня, у моих детей. Мы живем в жутком страдании и жутких слезах, и есть только одна мечта — снова соединиться», — рассказала Янковская.

Адвокат стилистки Борис Арсиян рассчитывает на оправдательный приговор. Он считает предъявленные иски необоснованными и надеется, что установленная в суде утрата вещдоков повлияет на решение. Защита также настаивает, что Янковская не собиралась похищать деньги клиентов, а часть изъятых вещей не признали подделками. По утверждению адвоката, некоторые предметы пропали во время экспертизы.

Прокуратура, напротив, просит признать Янковскую виновной и назначить ей четыре года колонии общего режима. По версии следствия, женщина представлялась профессиональным стилистом и около полутора лет продавала Лерчек и другим клиентам вещи Christian Dior, Prada и Hermès по ценам ниже рыночных. Экспертиза показала, что товары были поддельными. Как полагает следствие, одежду и сумки Янковская приобретала на рынке «Садовод» и в торговых центрах «Люблино» и «Дубровка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура запросила четыре года колонии общего режима для экс-стилистки Лерчек Эльвиры Янковской, обвиняемой в мошенничестве при продаже люксовых вещей. При этом по эпизодам с Валерией Чекалиной и еще двумя потерпевшими обвинение попросило освободить ее от наказания из-за истечения сроков давности. Представитель потерпевших заявил, что Янковская злоупотребляла доверием клиентов, которые воспринимали ее как друга или члена семьи.

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