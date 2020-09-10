Жидков объяснил развод с Арнтгольц и высказался о ее отношениях с Богатыревым

Актер Иван Жидков рассказал о своем браке с актрисой Татьяной Арнтгольц, с которой развелся около шести лет назад. Историю отношений он озвучил в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Мужчина признался, что до сих пор любит звезду как человека, а также рассказал о знакомстве с ней. По его словам, они жили в соседних домах, и даже в институте находились недалеко друг от друга в общежитиях. Однако несмотря на это, артистам никак не удавалось пересечься.

Роковой день настал, когда друг Жидкова позвал его в аэропорт встретить Татьяну. Тогда между ними и пробежала искра, а в скором времени актер предложил ей съехаться.

Высказался артист и об их расставании, назвав это решение «правильным».

«В нашем браке было много хорошего. Успешными отношения между мужчиной и женщиной можно считать, когда рождается ребенок. Мы очень любим нашу дочку, которую продолжаем вместе воспитывать… Наши отношения просто себя изжили», — признался Иван Жидков.

Несколько слов сказал он и о новых отношениях Арнтгольц с Марком Богатыревым. Жидков подчеркнул, что трепетно относится к Татьяне и заявил, что рад за их союз.

«Хочу, чтобы они были счастливы. Мне кажется, что они очень гармоничная пара», — заключил актер.

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