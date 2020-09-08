Кто «руководит» разводом Бари Алибасова и Федосеевой-Шукшиной?

Лидия Федосеева-Шукшина заявила: развод отменяется! Какие сейчас отношения между супругами? Кто мешает их личной встрече? Зачем у Бари Алибасова отобрали телефон? И почему все решения за продюсера и актрису принимают другие люди? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

«Надо немедленно развестись с Шукшиной. Лида, по-моему, вообще с ума сошла. Надо разводиться!» — говорил в одном из интервью Бари Алибасов.

Недавно Бари Алибасов удивил всех новостью, что подает на развод. Оказалось, его решение стало сюрпризом не только для поклонников, но и для жены шоумена — Лидии Николаевны:

«Вы знаете, сейчас этот вопрос не стоит у меня вообще. Не главный. Не знаю, стоит ли у него».

Шукшина призналась: она не понимает, что случилось с супругом. Ведь в их союзе все было спокойно. Но в один момент Алибасова как будто подменили.

«Как так могло получиться? И он сразу же переворачивает все!» — не понимает Лидия Шукшина.

По словам адвоката артиста, Сергея Жорина, его клиент говорит то же самое в адрес своей жены:

«Она стала говорить какие-то вещи, которые не соответствуют действительности. И стала более негативно относиться к Бари Каримовичу».

Но почему продюсер и актриса, которые клялись друг другу в вечной любви, вдруг поссорились? Что если в их отношения вмешался кто-то еще? И именно он настраивает пару друг против друга?

«Она не может понять, почему это происходит. Вот как может женщина понять другого мужчину, если он где-то вдали, какие-то комментарии идут от всех. Она лично хочет взглянуть ему в глаза», — говорит адвокат Шукшиной Юлиан Соболев.

Шукшина делится: единственное, о чем она сейчас мечтает — личная встреча с мужем:

«Вы понимаете, глупость получается, глупость. Это не разумно, мы не в том возрасте, чтобы вот так прятаться, что-то там объяснять, не объяснять, руками махать».

Но даже дозвониться до Алибасова не представляется возможным. Его телефон отобрал сын.

«У него реабилитационный режим. В больнице сказали, максимум ограничить со всеми, кто его раздражает», — уверяет Бари Алибасов-младший.

Бари-младший категорически против общения папы с супругой. Якобы продюсер до сих пор не оправился после психиатрической клиники. И эта встреча может навредить Бари Каримовичу. Можно было бы принять его слова за правду, но есть некоторые нюансы. Во-первых, сам Алибасов не производит впечатления овоща, как назвал его сын:

«Я чувствую себя отлично. Я чувствую себя так хорошо, как, наверное, не чувствовал себя последние 20-30 лет».

А во-вторых, Бари-младший не скрывает: у него сейчас серьезные проблемы с деньгами. Молодой человек разводится с женой. И финансовый вопрос стоит особенно остро.

«Денег мало, жена хочет полторашку, ни с того, ни с сего. Приезжает на суды, полтора миллиона в месяц, алиментов на памперсы, это не развод, это она хочет в браке, чтобы я ей обязан был, как муж выдавать полтора миллиона рублей на памперсы», — говорит Бари Алибасов-младший.

При этом сын продюсера открыто заявляет, что возлагает большие надежды на наследство знаменитого папы:

«Чем больше он проживет, тем больше он заработает».

Дочь Шукшиной Ольгу также не раз обвиняли в корыстных мотивах по отношению к пожилой матери.

«Оля продала все, что можно было продать, сейчас она пытается продать то, что было в Москве. Я думаю, чтобы Оли есть самая главная цель в ее жизни, чтобы мама умерла», — считает Бари Алибасов.

Получается, и Бари-младшему и Ольге, будет выгодно, если Алибасов и Шукшина разведутся?

«Если же сейчас говорить, что брак будет расторгнут и имущество будет поделено, то к каждому в отдельности из детей, конечно, это выгодней, потому что все это имущество, которое принадлежит родителям будет по наследству уже переходить к ним», — считает адвокат Сергей Афанасьев.

Неужели уже взрослые дети готовы разрушить счастье своих родителей ради личной выгоды?

«Сами состояться не смогли в этой жизни, а пиарятся за счет своих родителей. Люди настолько увлеклись этим пиаром, что они вплоть ходят по костям. Рано или поздно, это может закончиться очень плохо и глубоким разочарованием», — уверен психолог Роман Волков.

Без пяти минут бывшие супруги, кажется, уже и сами не рады сложившейся ситуации. Алибасов делится — чувства к Федосеевой-Шукшиной до сих пор не остыли:

«Лида для меня остается яркой личностью и любимой женщиной».

Лидия Николаевна тоже уверяет: она не хочет ругаться с Бари! Все-таки не чужие люди:

«Не может так долго продолжаться, надо на чем-то заканчивать. Либо на нормальных человеческих отношениях, либо на разрыве».

Сейчас супруги общаются исключительно через адвокатов. Личной встречи пока не случилось. Смогут ли они поговорить с глазу на глаз, или так и разведутся, не увидев друг друга, похоже, будет зависеть от их наследников.