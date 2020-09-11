На Кевина Спейси подали в суд из-за изнасилования подростка

На знаменитого актера Кевина Спейси снова подали в суд за изнасилование. В домогательствах его обвинили двое мужчин. Как пишет Variety, истцы говорят об инциденте, который произошел в 1980-х годах. Тогда им двоим было по 14 лет.

Один из предполагаемых жертв звезды - актер Энтони Рэпп, который в 2017 году уже заявлял о домогательствах со стороны Спейси. По его словам, Кевин приставал к нему на вечеринке в квартире.

Другой истец остается неизвестным, в документах помечен как CD. В жалобе он рассказал, что брал уроки актерского мастерства у Кевина Спейси. Тот пригласил его домой и склонил к сексу.

Ранее 5-tv.ru писал, что домогательства Кевина Спейси к мужчине засняли на видео. Актера обвиняли в подобном еще в 2018 году, на изнасилования жаловались не менее 15 человек. Однако прокуратура США отозвала все обвинения в его адрес.