На Кевина Спейси подали в суд из-за изнасилования подростка

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Алиса Старжевская
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Голливудский актер якобы приставал к 14-летним в 1980-х годах.

На Кевина Спейси подали в суд из-за изнасилования подростка

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

На знаменитого актера Кевина Спейси снова подали в суд за изнасилование. В домогательствах его обвинили двое мужчин. Как пишет Variety, истцы говорят об инциденте, который произошел в 1980-х годах. Тогда им двоим было по 14 лет.

Один из предполагаемых жертв звезды - актер Энтони Рэпп, который в 2017 году уже заявлял о домогательствах со стороны Спейси. По его словам, Кевин приставал к нему на вечеринке в квартире. 

Другой истец остается неизвестным, в документах помечен как CD. В жалобе он рассказал, что брал уроки актерского мастерства у Кевина Спейси. Тот пригласил его домой и склонил к сексу.

Ранее 5-tv.ru писал, что домогательства Кевина Спейси к мужчине засняли на видео. Актера обвиняли в подобном еще в 2018 году, на изнасилования жаловались не менее 15 человек. Однако прокуратура США отозвала все обвинения в его адрес.

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