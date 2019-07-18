Карточный домик Кевина Спейси: оправдан, но не восстановлен

Прокуратура США отозвала все обвинения в адрес актера Кевина Спейси, которого подозревали в домогательствах. Решение приняли в связи с отсутствием доступа к уликам. Главными в деле были смс-сообщения, но сторона потерпевшего неожиданно заявила — телефон потерян.

Обвинения, конечно сняты, но это не восстановит разрушенную карьеру Спейси. И как выяснил Никита Гмыза — появится ли вновь на экранах обладатель двух Оскаров — большой вопрос.

Его карьера рухнула, как карточный домик. Но теперь Кевин Спейси может примерить на себя новую роль — восставшего из пепла Феникса. В драме с домогательствами неожиданно случился финал в лучших традициях Голливуда. Когда казалось, волна обвинений накроет актера с головой — их внезапно отозвали прокуроры. Все. Дело закрыто. Сам Спейси как будто бы знал, что так и будет — появившись на одном из заседаний суда со стаканчиком кофе в руке и загадочно улыбаясь.

Почти два года Спейси в глазах всего мира был — насильником, который домогался всех, кто оказывался вместе с ним на съемочной площадке. Первое обвинение против него выдвинули именно в 2017-м. Но перелом в этом разбирательстве произошел на минувшей неделе, когда предполагаемая жертва Спейси — молодой человек по имени Уильям Литтл — вдруг отказался давать показания. И к тому же заявил, что потерял телефон, в котором якобы были доказательства того, что актер действительно к нему приставал — эсэмэски, которые Литтл отправил своей девушке в тот самый момент, когда пытался отбиться от желающего познакомиться поближе Спейси. Американские таблоиды опубликовали их частичную расшифровку из материалов дела.

«Он кружит вокруг меня в баре. Он взял мой номер телефона и просит пойти с ним»;

«Похоже, он с тобой флиртует…»;

«Он трогает меня за ногу»

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Телефон и был главной уликой. Но когда суд потребовал его для более детального изучения — внезапно исчез. Адвокаты звезды уверены — это потому, что сообщения Литтл подделал.

«В предоставленной суду версии сообщений нет ответов. Оттуда намеренно удалена информация. Это лишь одна сторона диалога», — заявил адвокат актера Алан Джексон.

У суда в итоге просто не оказалось достаточно доказательств, чтобы признать Спейси виновным. Не помогли даже слезы матери Литтла, кстати, известной в США телеведущей.

Актер с самого начала настаивал, что невиновен и теперь он оправдан. Оранжевую тюремную робу носить ему не придется, а вот клеймо насильника так просто не смыть. Всего с обвинениями на Спейси набросились около трех десятков коллег. Некоторые истории — аж, 30-летней давности и до суда в итоге дошло только дело Литтла. Но к тому моменту многолетняя карьера знаменитого актера, обладателя двух «Оскаров», уже была разрушена до основания, а сам он впал в депрессию. Принцип его героя из сериала «Карточный домик» в этот раз сработал против него.

«Мы отобьем тебя от стада и будем смотреть, как ты умираешь в одиночестве», — говорится в фильме.

В мире кино Спейси в итоге стал изгоем. Ему перестали предлагать роли. С позором изгнали из того же «Карточного домика» — для этого даже срочно переписали сценарий. С персонажем Спейси, на котором весь сериал и держался, просто расправились и похоронили.

Даже коллега по сериалу, актриса Робин Райт от партнера открестилась, заявив, что толком его и не знала. А сцены из фильма «Все деньги мира» с его участием были пересняты или вырезаны.

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А ведь сколько еще таких, кто так же как он попал под каток давижения MeToo. В домогательствах в Штатах можно внезапно обвинить, кажется, любого — от самого Дональда Трампа и Джорджа-Буша младшего до Бена Аффлека и Майка Тайсона. Ведь и на карьере некогда всесильного Голливудского воротилы Харви Вайнштейна теперь поставлен крест, а его компания — банкрот.

Абсурдность гонений еще до признания вины в свое время отметила лишь давняя знакомая Спейси, актриса Джуди Денч.

«Я никак не могу одобрить тот факт, что, несмотря на его поступки, его уволили из фильмов. Мы что, возвращаемся в те времена, когда людей, которые совершили какой-то проступок или нарушили закон, полностью изолировали? Мы собираемся вырезать их из нашей истории?» — возмущалась актриса.

Даже то, что Спейси теперь оправдан не отменит потерянных ролей и уничтоженной репутации. Главный вопрос теперь — сможет ли он вообще хоть когда-нибудь вернуться на экран.