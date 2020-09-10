Дарья Мороз высмеяла слухи о своей личной жизни, показав округлившийся живот
Актриса устала терпеть домыслы о своих отношениях после развода с Константином Богомоловым.
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Фото, видео: Пресс-служба телеканала "Россия"/ТАСС, Instagram @d_moroz
Актриса Дарья Мороз, известная по сериалу «Содержанки», после развода с режиссером Константином Богомоловым заявила, что ее сердце больше не свободно. Личность возлюбленного она называть отказалась, что создало пространство для полета фантазии фанатов и СМИ.
Последний опубликованный в Instagram-профиле снимок Дарьи только подогрел всеобщий интерес. Дело в том, что актриса показала себя с удивленным выражением лица и большим «беременным» животом. Таким образом она анонсировала новый сезон полюбившегося зрителю серила, в котором она играет одну из трех женщин, ждущих ребенка от одного мужчины.
На снимке Мороз обута в тапочки, на которых значится неприличная надпись. Именно так девушка разом ответила всем интересующимся ее личной жизнью.
«Смотреть на тапки и сохранять спокойствие, это всего лишь примерка», — подписала публикацию Дарья.
Актрису подозревают в романе с актером Игорем Верником. Не так давно в микроблоге девушка поделилась совместными фотографиями с коллегой по спектаклю в МХТ. Фотографии вызвали бурную реакцию аудитории, которая сразу «поженила» пару и нагадала им общих детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший муж Дарьи Мороз — Константин Богомолов принял постриг.
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