Дарья Мороз высмеяла слухи о своей личной жизни, показав округлившийся живот

Актриса Дарья Мороз, известная по сериалу «Содержанки», после развода с режиссером Константином Богомоловым заявила, что ее сердце больше не свободно. Личность возлюбленного она называть отказалась, что создало пространство для полета фантазии фанатов и СМИ.

Последний опубликованный в Instagram-профиле снимок Дарьи только подогрел всеобщий интерес. Дело в том, что актриса показала себя с удивленным выражением лица и большим «беременным» животом. Таким образом она анонсировала новый сезон полюбившегося зрителю серила, в котором она играет одну из трех женщин, ждущих ребенка от одного мужчины.

На снимке Мороз обута в тапочки, на которых значится неприличная надпись. Именно так девушка разом ответила всем интересующимся ее личной жизнью.

«Смотреть на тапки и сохранять спокойствие, это всего лишь примерка», — подписала публикацию Дарья.

Instagram @d_moroz

Актрису подозревают в романе с актером Игорем Верником. Не так давно в микроблоге девушка поделилась совместными фотографиями с коллегой по спектаклю в МХТ. Фотографии вызвали бурную реакцию аудитории, которая сразу «поженила» пару и нагадала им общих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший муж Дарьи Мороз — Константин Богомолов принял постриг.