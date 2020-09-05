Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов

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Анастасия Шадская
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Режиссер и актриса эпатажно поженились в 2019 году.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @konbog75

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова

Режиссер Константин Богомолов решил принять постриг — но только в качестве шутки. Актер продемонстрировал свою ультракороткую стрижку на видео в микроблоге Instagram.

«Закончились съемки, и я принял постриг», — пошутил он в подписи к посту, сняв небольшое видео без слов.

Его жена, актриса и телеведущая Ксения Собчак, не смогла пройти мимо «обновки», но встретила ее специфическим комментарием.

«Ты *** какой красивый, конечно», — написала она ему.

Instagram @konbog75

Пара жената всего год, но их имена не сходят со страниц прессы. Богомолова и Собчак постоянно обсуждают в сети, так что и высказывание телеведущей в адрес мужа не было оставлено без внимания.

«Ксю, вы красивей, не беспокойтесь и не ревнуйте»;

«Ксения Анатольевна, ну зачем материться?»;

«После этого комментария он побоялся домой идти», — написали ей в ответ.

Впрочем, некоторым из пользователей прическа Богомолова пришлась по вкусу.

«Умный! Поэтому красивый!»;

«Слава Богу, нормальная прическа, как у нормального мужика!» — появилось в комментариях.

Ну, а часть подписчиков предпочла пошутить на тему пострига в другой ключе.

«Мне кажется, между „принял“ и „постриг“ пропущена буква „и“», — сострил один из них.

До брака с Собчак режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз. Они вместе воспитывают дочь-пятиклассницу. Недавно артистка откровенно рассказала о личной жизни и опровергла слухи, что их семью разрушила Ксения Собчак. 

Ранее 5-tv.ru писал об уровне доходов в семье Ксении Собчак и Константина Богомолова.

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