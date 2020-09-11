Дети выбежали с криками из класса после обрушения потолка на уроке в Петербурге
Как сообщили очевидцы, инцидент произошел в школе № 547 Красносельского района города.
Фото: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru
: Жуткий инцидент произошел в одном из образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Прямо во время урока в школе № 547 Красносельского района города в одном из классов на третьем этаже обрушился потолок. В сообществе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры последствий произошедшего.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако дети были сильно напуганы. По словам очевидцев, они выбегали из класса с криками: «Помогите». Информация о случившемся уточняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двухэтажный многоквартирный дом частично обрушился в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ).
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