Дети выбежали с криками из класса после обрушения потолка на уроке в Петербурге

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Карина Бернтгольц
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Как сообщили очевидцы, инцидент произошел в школе № 547 Красносельского района города.

Дети выбежали с криками из класса после обрушения потолка на уроке в Петербурге

Фото: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru

: Жуткий инцидент произошел в одном из образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Прямо во время урока в школе № 547 Красносельского района города в одном из классов на третьем этаже обрушился потолок. В сообществе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры последствий произошедшего.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако дети были сильно напуганы. По словам очевидцев, они выбегали из класса с криками: «Помогите». Информация о случившемся уточняется.

ВКонтакте @spb_today

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двухэтажный многоквартирный дом частично обрушился в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ).

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