Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 10

Пламя вспыхнуло на девятом этаже многоэтажки на Чертановской улице.

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, загорелась одна из квартир дома № 104 на Чертановской улице. По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 квадратных метров: огнем были объяты коридор и кухня. Информация о случившемся уточняется. На месте дежурят пожарные бригады.

Согласно последней информации, пожар удалось ликвидировать. 

Читайте также

+12° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
75.53
-0.54 89.30
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:01
Лайки или жизнь: Пассажир каршеринга едва не погиб, пытаясь выполнить трюк на крыше авто
0:58
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
0:53
Адвоката Добровинского планируют наказать за деятельность в рамках дела Ефремова
0:40
Дети выбежали с криками из класса после обрушения потолка на уроке в Петербурге
0:20
«Вся любовь во взгляде»: Богомолов показал повзрослевшую дочь от Дарьи Мороз
0:01
Кто из родителей сможет получить три, пять и десять тысяч рублей на детей сентябре

Сейчас читают

Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о романе с Семенович
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок