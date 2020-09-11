Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
Пламя вспыхнуло на девятом этаже многоэтажки на Чертановской улице.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, загорелась одна из квартир дома № 104 на Чертановской улице. По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 квадратных метров: огнем были объяты коридор и кухня. Информация о случившемся уточняется. На месте дежурят пожарные бригады.
Согласно последней информации, пожар удалось ликвидировать.
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