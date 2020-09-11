Тихановская поддержала планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

Бывший кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала планы Евросоюза ввести санкции в отношении страны.

Во время визита в Польшу она заявила журналистам, что поддерживает такие намерения европейских государств, сообщает РИА Новости.

«Мы, конечно, приветствуем санкции», — сообщила Тихановская.

Кроме того, экс-кандидат в президенты отметила, что введение ограничительных мер против Белоруссии — это прерогатива каждого отдельного государства.

Известно, что Латвия, Литва и Эстония уже запретили президенту Белоруссии Александру Лукашенко въезд на территории их стран. В ответ белорусский лидер пригрозил государствам введением ответных ограничительных мер.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ранее заявлял, что ограничительные меры против Белоруссии не должны коснуться обычных граждан страны, а только тех политиков, которые ответственны за насилие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам.