Видео с места пожара в жилом доме в Москве, где погибли три человека

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места пожара в жилом доме на юге Москвы. Около полуночи в многоэтажке по адресу: улица Чертановская, 18 на девятом этаже вспыхнул огонь. По предварительным данным, пламенем в одной их квартир были объяты кухня и коридор. По данным 5-tv.ru, общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В настоящий момент оно локализовано.