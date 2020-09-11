Видео с места пожара в жилом доме в Москве, где погибли три человека

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 42

Пламя вспыхнуло на девятом этаже многоэтажки на улице Чертановская.

Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места пожара в жилом доме на юге Москвы.  Около полуночи в многоэтажке по адресу: улица Чертановская, 18 на девятом этаже вспыхнул огонь. По предварительным данным, пламенем в одной их квартир были объяты кухня и коридор. По данным 5-tv.ru, общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В настоящий момент оно локализовано. 

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