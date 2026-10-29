Путин: товарооборот России и Эфиопии превысил 1,3 миллиарда долларов

Эфирная новость 20 0

Африканская страна хочет расширить экспорт в РФ.

Фото, видео: Reuters/IGOR IVANKO; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия поддерживает становление Африки в качестве одного из центров новой системы многополярного мира.

Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии. Беседа состоялась накануне вечером, на полях саммита «Россия — Африка». Особое внимание стороны уделили наращиванию торгово-экономических связей, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности, развитию здравоохранения.

«Отмечу ощутимую прибавку товарооборота по итогам января — сентября этого года. Его объем превысил 1,3 миллиарда долларов. А это более чем вдвое больше показателя за весь 2025 год. У нас немало масштабных перспективных проектов в самых разных областях. От энергетики, сельского хозяйства, промышленной кооперации до мирного космоса, науки, здравоохранения и образования. Россия и Эфиопия солидарно выступают в международных делах. Налажен диалог в ООН, БРИКС и на других многосторонних площадках», — сказал президент России Владимир Путин.

«Мы очень рады, что сотрудничаем с Россией, и считаем, что взаимная торговля увеличится в дальнейшем. Мы хотим, чтобы товары из Эфиопии поступали в Россию. Мы хотели бы расширить экспорт наших товаров в вашу страну», — сказал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

До этого в Кремле прошли переговоры лидеров России и Египта. Эта страна — один из наших ключевых партнеров на африканском континенте. Лидеры обсудили сотрудничество в туризме, финансах и торговле. Особое внимание уделили совместному проекту — атомной электростанции «Эль-Дабаа». В эксклюзивном комментарии корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, как эта грандиозная стройка выдержала серьезное давление после введения санкций.

«Проект прошел такую проверку, если можно сказать, на прочность и на волю его участников. Он реализуется как международный, большое международное объединение. Ну и, конечно, наши российско-египетские отношения это давление сделали только более твердыми, более результативными», — сказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Сегодня заключительный день форума «Россия — Африка». Центральными мероприятиями будут два пленарных заседания. После у Владимира Путина запланирована насыщенная международная программа. Президент проведет встречи с лидерами Бурунди, Намибии, Кении, Судана, Мадагаскара и Зимбабве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Даже внешне изменился: здоровье президента Армении Хачатуряна ухудшилось
10:26
Жуткие звуки дома по ночам — не призраки: врач раскрыл неожиданную причину
10:19
«Бьет не по нам»: Захарова о реакции Пашиняна на доклад о выходе Армении из ЕАЭС
10:12
Путин: товарооборот России и Эфиопии превысил 1,3 миллиарда долларов
10:12
Нужно носить пса на руках: в США начали платить за выгул роботов-собак
10:11
«Первый раз так серьезно»: адвокат рассказала о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Потратил 28 миллионов долларов: Никас Сафронов отдаст шикарную квартиру-музей Москве
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео