«Бьет не по нам»: Захарова о реакции Пашиняна на доклад о выходе Армении из ЕАЭС

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 21 0

Представитель МИД РФ считает, что власти этой страны таким образом, вероятно, пытаются переключить внимание общественности с внутренних проблем.

Мария Захарова про властей Армении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Захарова назвала агрессивной реакцию Пашиняна на доклад о выходе Армении из ЕАЭС

Реакция премьер-министра Армении Никола Пашиняна на доклад Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о последствиях выхода этого государства из объединения является агрессивной и необоснованной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что реакция Пашиняна на доклад, подготовленный Россией, Казахстаном, Белоруссией и Киргизией, вероятно, является попыткой «всеми правдами и неправдами» переключить внимание общественности от проблем на критику в адрес нашей страны.

«Вообще, вся эта агрессивная, эмоциональная, не соответствующая действительности риторика опять же бьет не по нам. Она вводит в заблуждение армянское общество, население Армении. Подобная риторика строится на игнорировании экономических реалий, более того, на игнорировании оценок курса на вступление в Европейский союз в ущерб традиционным российско-армянским связям», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что уже не раз власти Армении вместо предметного диалога откровенно манипулируют, передергивают и даже обзываются. Более того, они не стесняются играть на чувствительных для собственного народа темах.

Также подобные высказывания напомнили представителю российского ведомства «лучшие» западноевропейские практики. В Ереване, так же как и в Брюсселе, любят оправдывать свои политические ошибки внешним врагом.

Согласно докладу, если Армения приостановит свое членство в ЕАЭС, то товарооборот этой страны с союзом снизится в два раза. Пашинян же заявил, что данный документ якобы является очередной попыткой вызывать внутриполитическую дестабилизацию в Армении и фактически лишить ее независимости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стоимость газа для Армении увеличится на 69% в случае, если данная страна покинет ЕАЭС. Это повысит годовые расходы страны на данный природный ресурс с 389 миллионов долларов до 657,5 миллиона долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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