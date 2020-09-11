🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 11 сентября, Луна перешла в знак Рака, что предопределило стремление всех знаков зодиака разобраться в делах, которые они постоянно откладывали на потом, найти и исправить свои ошибки.

♈ Овен

Посмотрите на свою жизнь под другим углом, глазами стороннего наблюдателя, возможно, именно это поможет вам найти наконец решение трудной задачи. Помните, что у вас есть все инструменты, чтобы изменить мир.

Космический совет: не унывайте, а пробуйте снова и снова.

♉ Телец

Подумайте, быть может то, о чем вы просите Вселенную, на самом деле не соответствует вашим истинным желаниям и потребностям. Посмотрите на этот отказ, как на возможность лучше разобраться в собственных чувствах. Совсем скоро вы встанете на правильный путь.

Космический совет: загляните вглубь себя.

♊ Близнецы

Самое время перестать планировать, а начать воплощать в жизнь план, который вы усердно прорабатывали долгое время, поверьте, вы исключили в нем уже все неточности. День крайне удачен для крупных покупок и вложений.

Космический совет: вперед к своей цели.

♋ Рак

Научитесь отличать минутные слабости от своих реальных нужд. Это поможет вам сбалансировать свои траты и успокоить совесть. Помните, что деньги достаются вам тяжким трудом, лучше купить на них что-то действительно стоящее себе или близкому человеку.

Космический совет: будьте более бережливы.

♌ Лев

Вокруг вас царит любовь и гармония, оглянитесь, напитайтесь ей. Именно это поможет вам осуществить все задуманное. Рядом с вами сейчас находятся прекрасные люди, поблагодарите их и будьте с ними помягче.

Космический совет: сделайте приятное для окружающих.

♍ Дева

Позвольте себе расслабиться и понежиться в кровати, хватит вечно куда-то спешить и нервничать. Все вложенные силы сработают в вашу пользу, не переживайте об этом. Лучше позаботьтесь о своем духовном и физическом здоровье.

Космический совет: посвятите день себе.

♎ Весы

Не идите на уступки против своей воли. Люди подозревают о вашем потенциале, сейчас самое время показать им, чего вы стоите. И хватит уже выполнять каждое глупое поручение начальника.

Космический совет: не позволяйте собой манипулировать.

♏ Скорпион

Вас ожидает успех в делах любовных. Вторая половинка ждет встречи, а может и знакомства, с вами не меньше вашего, и это произойдет совсем скоро. Откройте душу и сердце новому чувству.

Космический совет: отдайтесь романтике и страсти.

♐ Стрелец

Идеальный день для простых радостей: вкусного завтрака, прогулки в парке, чтения книги. Разделите наслаждение с близким человеком, ему последнее время не хватает вашего внимания.

Космический совет: уделите семье больше времени.

♑ Козерог

Для Козерогов наступает долгожданная светлая полоса. Карьера пойдет в гору, стоит даже рассчитывать на премию или повышение. Будьте внимательны, теперь все зависит только от вас. Вселенная посылает вам шанс, только протяните руки, чтобы схватить его.

Космический совет: не ударьте в грязь лицом.

♒ Водолей

Не позволяйте себе унывать, кажется, вы забыли, кто главный человек в вашей жизни. Проведите время наедине с собой, вкусно поужинав в ресторане или сделайте дома спа-процедуры.

Космический совет: балуйте себя больше.

♊ Рыбы

Вселенная готовит вас ко встрече с кем-то особенным, он буквально готовится постучать в вашу дверь. Сейчас важно подготовиться к приходу этого незнакомца. Разберите завалы в чулане и спрячьте подальше страхи в своей голове.

Космический совет: продемонстрируйте свои лучшие качества.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября.