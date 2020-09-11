Полиция поминутно восстановила хронологию передвижений Навального в Томске

Блогер Алексей Навальный по сей день остается в берлинской клинике Charitе. Врачам удалось вывести его из искусственной комы. Отмечается, что пациент может говорить и якобы помнит детали происходившего до потери сознания в самолете.

Следователи Сибирского Федерального округа добились значительных результатов в проверке по делу Навального. Полиции удалось в хронологическом порядке восстановить все передвижения основателя ФБК и его сопровождающих. Установить их круг общения, места проживания и перемещения по Томску и области.

«Среди них: гостиница Xander Hotel, ресторан „Вельвет“, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, „Венская кофейня“ в аэропорту города», — перечислили в Управлении на транспорте МВД России.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить всех, кто сопровождал Навального в этой поездке. Как сообщил врио начальника Следственного управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов, всего Навального сопровождали шесть человек. Пятеро из них опрошены, они дали пояснения полиции. Однако, шестой человек - женщина по имени Марина Певчих - уклонилась от пояснений и покинула страну.

Также известно, что Навальный в поездке пил вино и алкоголь в коктейле.

Доследственная проверка продолжается. В настоящий момент следователи устанавливают местонахождение пассажиров, летевших с Навальным в одном самолете, а также его лечащего врача, чтобы опросить их об обстоятельствах произошедшего

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у клиники Charitе полиция задержала неизвестного мужчину.