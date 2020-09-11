Радикалы устроили у офиса Зеленского митинг против инспекции в Донбассе
Митингующие обвинили президента Украины в государственной измене и потребовали уйти в отставку.
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Фото, видео: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС, 5-tv.ru
У резиденции президента Украины Владимира Зеленского этой ночью устроили пикет сотни радикалов. Они перекрыли въезд в особняк, вывесили баннеры на ограде и стали жечь файеры.
Таким образом ультраправые выступили против инспекции позиций ВСУ на Донбассе сторонниками непризнанных республик. Толпа обвинила Зеленского в государственной измене и потребовала уйти в отставку. Однако сама проверка уже сорвалась, причем, по вине Киева.
Совместную комиссию не пустили в расположение украинских войск в районе поселка Шумы. Об этой проверке стороны конфликта договорились на заседании Контактной группы в минувшую среду. Но Украина потребовала от представителей Донбасса снять с формы знаки различия ДНР, а также предоставить справки об отсутствии COVID-19, а главное — предъявить украинские паспорта, а не документы ДНР.
В нашей стране считают, что такими действиями киевские власти подрывают достигнутые соглашения.
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