Радикалы устроили у офиса Зеленского митинг против инспекции в Донбассе

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Митингующие обвинили президента Украины в государственной измене и потребовали уйти в отставку.

Фото, видео: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС, 5-tv.ru

У резиденции президента Украины Владимира Зеленского этой ночью устроили пикет сотни радикалов. Они перекрыли въезд в особняк, вывесили баннеры на ограде и стали жечь файеры.

Таким образом ультраправые выступили против инспекции позиций ВСУ на Донбассе сторонниками непризнанных республик. Толпа обвинила Зеленского в государственной измене и потребовала уйти в отставку. Однако сама проверка уже сорвалась, причем, по вине Киева.

Совместную комиссию не пустили в расположение украинских войск в районе поселка Шумы. Об этой проверке стороны конфликта договорились на заседании Контактной группы в минувшую среду. Но Украина потребовала от представителей Донбасса снять с формы знаки различия ДНР, а также предоставить справки об отсутствии COVID-19, а главное — предъявить украинские паспорта, а не документы ДНР.

В нашей стране считают, что такими действиями киевские власти подрывают достигнутые соглашения.

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