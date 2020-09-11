Жители Подмосковья услышали канонаду минувшей войны. Впрочем, повода для паники не было. Накануне Дня танкиста на полигоне Алабино стреляли из легендарных Т-34.

На показательных учениях с участием исторической бронетехники экипажи наглядно продемонстрировали боевую мощь легендарного «Танка Победы» - скоростные участки.

Т-34 в полном боевом и техническом оснащении имеются только в армии Западного военного округа. По словам танкистов, сидя за рычагами этой машины можно в полной мере прикоснуться к истории, ощутить преемственность поколений, понять какой ценой ковалась Победа в Великой Отечественной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские танкисты маневрировали на глубине в пять метров.