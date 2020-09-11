Стрельба из легендарных Т-34 прошла накануне Дня танкиста в Подмосковье — видео

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На полигоне Алабино прошли показательные учения с участием исторической бронетехники.

Фото, видео: Министерство обороны РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Жители Подмосковья услышали канонаду минувшей войны. Впрочем, повода для паники не было. Накануне Дня танкиста на полигоне Алабино стреляли из легендарных Т-34.

На показательных учениях с участием исторической бронетехники экипажи наглядно продемонстрировали боевую мощь легендарного «Танка Победы» - скоростные участки.

Т-34 в полном боевом и техническом оснащении имеются только в армии Западного военного округа. По словам танкистов, сидя за рычагами этой машины можно в полной мере прикоснуться к истории, ощутить преемственность поколений, понять какой ценой ковалась Победа в Великой Отечественной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские танкисты маневрировали на глубине в пять метров. 

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