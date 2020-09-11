Стрельба из легендарных Т-34 прошла накануне Дня танкиста в Подмосковье — видео
На полигоне Алабино прошли показательные учения с участием исторической бронетехники.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Провал белорусской революции и причем здесь Польша
Фото, видео: Министерство обороны РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Жители Подмосковья услышали канонаду минувшей войны. Впрочем, повода для паники не было. Накануне Дня танкиста на полигоне Алабино стреляли из легендарных Т-34.
На показательных учениях с участием исторической бронетехники экипажи наглядно продемонстрировали боевую мощь легендарного «Танка Победы» - скоростные участки.
Т-34 в полном боевом и техническом оснащении имеются только в армии Западного военного округа. По словам танкистов, сидя за рычагами этой машины можно в полной мере прикоснуться к истории, ощутить преемственность поколений, понять какой ценой ковалась Победа в Великой Отечественной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские танкисты маневрировали на глубине в пять метров.
Читайте также
87%
-0.54 89.30
-0.27
Нашли ошибку?