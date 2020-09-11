Зеленые кущи: В Росатоме придумали, как рекультивировать полигон «Красный Бор»

На месте опасного полигона Красный Бор в Ленинградской области появится зона отдыха. Территорию, где хранится почти 2 миллиона тонн отходов, за четыре года обещают превратить чуть ли не в природный заказник.

Проблемой, которую не решали многие годы, сейчас занялись на федеральном уровне. Куда исчезнут 70 бассейнов с ядовитыми химикатами, узнал Сергей Хайдаров.

Находиться на полигоне Красный Бор лучше зажав нос. Иначе никак. Запах здесь, мягко говоря, неприятный. Полигон открыли еще в 1969 году и именно сюда свозили отходы с заводов Советского Союза. За все время появилось 70 карт, где хранятся отходы от 1 до 4 класса опасности.

Сейчас на территории полигона почти два миллиона тонн отходов. Свозить их сюда перестали еще шесть лет назад. Но и закрытый могильник представляет опасность для региона. Дно у этих бассейнов-хранилищ могло износиться, а значит есть риск, что ядовитая жидкость попадет в почву, затем в Неву. Оттуда — в краны петербуржцев и жителей области. Хотя директор хранилища успокаивает

«Полигон размещается на кембрийской глине. По разным исследованиям глина является естественным водоупором. Но это сейчас предстоит изучить», — объясняет директор полигона «Красный бор» Алексей Трутнев.

На моих руках настоящий химический коктейль. Это вязкая масса — нефтеотходы. Как видите они накрыты своеобразным белым одеялом. Это понтон, который защищает из от осадков для того чтобы это опасное для экологии черное озеро не вышло из берегов.

Природозащитники добивались закрытия полигона много лет, потом долгие годы стояла проблема рекультивации, и вот, похоже, решение найдено на федеральном уровне.

Корпорация Росатом обещает сделать из полигона чуть ли не природный заказник. Причем вывозить опасные отходы не придется. Сначала построят укрытия, похожие на теплицы, чтобы вести работы круглый год. Затем — построят специальный экран, который защитит от загрязнений соседние земли. Потом можно начинать рекультивацию.

«Здесь будут созданы специальные установки, которые все это переработают. Это высокотехнологичные установки, в которых в замкнутом цикле перерабатывается все. Как дополнительная гарантия, до водоупора и глин будет создаваться завеса. Это будет не просто стена в грунте. А целая система, с датчиками которая позволит отслеживать ситуацию», — говорит первый замгенерального директора по реализации экологических проектов ФУП «ФЭО» Максим Корольков.

Примеров, когда токсичная свалка превращалась в место притяжения туристов, немало. В американском штате Айова на территории мусорного могильника разбили огромный парк. В Германии вместо хранилища отходов теперь поля для гольфа. Зону отдыха с зелеными холмами обещают сделать и в Красном бору. Осталось подождать четыре года.