Четыре человека стали жертвами взрыва на свадьбе в Афганистане
Еще восемь людей, по предварительным данным, получили ранения.
Фото: Zuma\TASS
Взрыв прогремел во время свадебной церемонии в афганской провинции Хост. В результате происшествия погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщил телеканал «Толо ньюс».
По предварительным данным, еще восемь людей пострадали. Степень тяжести их состояния уточняется. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пострадали при взрыве рядом с гостиницей в Китае. Россиян среди них нет.
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