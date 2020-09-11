Четыре человека стали жертвами взрыва на свадьбе в Афганистане

Взрыв прогремел во время свадебной церемонии в афганской провинции Хост. В результате происшествия погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщил телеканал «Толо ньюс».

По предварительным данным, еще восемь людей пострадали. Степень тяжести их состояния уточняется. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пострадали при взрыве рядом с гостиницей в Китае. Россиян среди них нет.