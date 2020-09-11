ТОП-5 знаков зодиака, которые раздражают своих коллег

Положение звезд на небосклоне в момент появления на свет может определить многое в нашей жизни. Не только черты характера и привычки склонны конкретным знакам зодиака, но и поведение на работе. Именно поэтому есть те, кто бесят своих коллег больше других, пишет Lisa.ru.

Овны

Овнам свойственно иметь четкие представления обо всем в жизни — разумеется, и о работе. Поэтому трудиться с ними бок о бок нелегко, а еще сложнее быть их подчиненными. Любое опоздание, малейшая оплошность или несоответствие представлениям Овнов о том, что хорошо, а что плохо, могут привести к скандалу. Собственный синдром отличника заставляет их постоянно критиковать других и давать нежеланные советы.

Львы

Как истинные цари, Львы любят всеобщее внимание. Они не могут держаться в тени других, всегда лезут на первый план и стараются доказать свою пользу и умения. В итоге в коллективе их держат за выскочек. Желание быть на первых ролях, но и неготовность жертвовать ради общего дела своим свободным временем приводит к отсутствию хороших взаимоотношений на работе. Львы редко поддерживают коллег, так что и сами в критический момент могут оказаться в полном одиночестве со срочным проектом.

Раки

Раки славятся своим пониманием и поддержкой, так что у них обычно не бывает серьезных проблем в отношениях с коллегами. Но недовольство в свой адрес они все же получают из-за собственной эмоциональности. Для Раков семья и личная жизнь — всегда на первом месте. Сложности дома, проблемы со второй половинкой или разбитое сердце кажутся им основанием для пары дней отдыха или невыхода на работу. Есть ли там срочные дела, как они будут решаться — их чаще всего не волнует. А коллег это раздражает.

Козероги

У Козерогов есть много положительных сторон. Стремление идти к цели, настроенность на результат могут приводить к недовольству коллег. Дело в том, что они постоянно требуют от других той же продуктивности, что готовы дать сами. Излишняя требовательность и склонность к придиркам, критика сослуживцев не прибавляет им популярности ни в коллективе, ни у начальства. При этом назвать их плохими работниками нельзя, однако редко кто отзывается о них хорошо.

Водолеи

Водолеям свойственна переменчивость. В работе они не могут придерживаться четкого графика, часто опаздывают или отпрашиваются под предлогом важных проблем. Порой они сваливают свои обязанности на коллег, задерживают общие проекты и тормозят чужую работу. Если они устали из-за активных увеселений в будни, то не побоятся притвориться больными, чтобы отоспаться или продолжить развлекаться. В коллективе их не любят и часто обсуждают за глаза.

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