Союз потребителей РФ хочет ввести в магазинах двойные ценники

В Союзе потребителей России выступили с инициативой изменить ценники в магазинах розничной торговли. Письмо со предложениями было выслано в Министерство промышленности и торговли РФ в начале сентября. Стал известен ряд деталей о возможном введении двойных ценников, пишут «Известия».

Главное требование — добавить пункт о весе или объеме предлагаемого товара на его ценник. Сейчас представители ритейла сами могут решить, указывать ли единицу веса продукта рядом с его стоимостью.

В Минпромторге сейчас проводят общественные слушания по проекту новых правил розничной торговли. В Союзе потребителей полагают, что их предложение должно быть внесено в данный документ. Это позволило бы сократить случаи мошенничества, когда под видом одного объема покупателям продают меньший.

В министерстве скептически отнеслись к такому предложению. По мнению замглавы ведомства Виктора Евтухова, продавцы начнут вводить сокращения и мелкий шрифт, чтобы «впихнуть» все необходимое.

«Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией», — заявили в Минпромторге.

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